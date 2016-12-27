Картина недели
Итоги-2016: нововведения и реализация
В преддверии нового года most.tv фиксирует наиболее значимые события уходящего года.
Лифты-убийцы
У жителей крупных городов России все чаще отмечаются новые психические расстройства.
В интересах партии и вопреки здравому смыслу
С наступлением холодов и морозов закипают политические страсти и накаляется атмосфера в стенах горсовета.
Звонят, откройте дверь
За 10 лет в России из-за происшествий с газовым оборудованием погибло почти 3 тысячи человек.
Конец политических долгожителей
В конце года без своих многолетних лидеров останутся липецкие отделения партий «Единая Россия» и ЛДПР.
Сегодня,
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00:57
Варан наблюдает за рыбами (видео)
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Липецкие коммунальщики ищут заснеженные дворы
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«А с виду не скажешь…»
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На трассе Липецк-Елец массовое столкновение автомобилей: один человек погиб
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В Христорождественском соборе Липецка епископ Усманский Евфимий провел праздничную службу (фото)
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Женщина с ведром гуляла по крыше магазина (видео)
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Для липецких коммунальщиков отменен режим повышенной готовности. Как город пережил праздники?
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Дед Мороз: «Самый необычный утренник был в похоронном зале»
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Итоги года. 2017. Липецкая область
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Кому сказка, а кому проблемы.... Сильный снегопад добавил хлопот коммунальщикам и водителям
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Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя
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Фанфурики есть? В Липецке проверяют, как предприниматели исполняют постановление главного санитарного врача России
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У предпринимателей не новогоднее настроение. Чиновники посмотрели, как выглядит праздничный Липецк
Сложный, но продуктивный. Мэр и спикер подвели итоги уходящего года
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Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной
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Криминальные итоги года в программе «Ведется следствие»
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«Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»
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У липецких единороссов прошли выборы. «Медведи» поменяли лидера
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Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя
Белая студия
Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной
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«Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»
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Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров
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Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве
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В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17%
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Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра
Белая студия
Время подумать о подарках к Новому году!
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«Традиции бесконтрольного потребления алкоголя приводят к рискованному поведению»
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Более 500 участников соберет Форум молодежи Липецкой области
Белая студия
Жители новых микрорайонов смогут посещать школьный бассейн
Белая студия
Еще больше камер и радаров будут следить за липецкими водителями
О главном
Для липецких коммунальщиков отменен режим повышенной готовности. Как город пережил праздники?
О главном
Дед Мороз: «Самый необычный утренник был в похоронном зале»
О главном
Итоги года. 2017. Липецкая область
О главном
Кому сказка, а кому проблемы.... Сильный снегопад добавил хлопот коммунальщикам и водителям
О главном
Фанфурики есть? В Липецке проверяют, как предприниматели исполняют постановление главного санитарного врача России
О главном
У предпринимателей не новогоднее настроение. Чиновники посмотрели, как выглядит праздничный Липецк
О главном
Криминальные итоги года в программе «Ведется следствие»
О главном
У липецких единороссов прошли выборы. «Медведи» поменяли лидера
О главном
Без них нет света, тепла и уюта. Профессиональный праздник у энергетиков
О главном
Счастливо женился. Липчанин хочет реставрировать ЗАГС на площади Революции
О главном
В 2017-м Липецк серьезно потратится на благоустройство
О главном
В Липецке объявлен карантин. До 31 декабря уроки отменены во всех школах
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Александр Парий: Отключать горячую воду на три недели неправильно с человеческой точки зрения
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Советы липчанам, как сократить суммы коммунальных платежей
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Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма
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Игорь Тиньков: Если депутаты не примут новый Устав, придется вносить поправки в старый
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Олег Королев стал гостем радиостанции «Эхо Москвы — Липецк».
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«Портрет». Сергей Бобровский
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50 спасенных реликвий приехали в Липецк из музея имени Андрея Рублева
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Липецку — 311 лет!
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На концерте в Липецке ДиДюЛя играл на шести гитарах
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Егор Торшин
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