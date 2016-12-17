Надо больше популяризировать липецкую науку

Об этом накануне дня российской науки рассказал доктор технических наук, профессор кафедры строительных материалов ЛГТУ, депутат городского совета Борис Бондарев.

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У жителей крупных городов России все чаще отмечаются новые психические расстройства.

В интересах партии и вопреки здравому смыслу

В интересах партии и вопреки здравому смыслу

С наступлением холодов и морозов закипают политические страсти и накаляется атмосфера в стенах горсовета.

Звонят, откройте дверь

Звонят, откройте дверь

За 10 лет в России из-за происшествий с газовым оборудованием погибло почти 3 тысячи человек.

Конец политических долгожителей

Конец политических долгожителей

В конце года без своих многолетних лидеров останутся липецкие отделения партий «Единая Россия» и ЛДПР.

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    Надо больше популяризировать липецкую науку 20:47

    Белая студия

    Надо больше популяризировать липецкую науку

    Награды не терялись. Неожиданный родственник прославленного летчика Александра Кириллова объявил ордена и медали Героя во всероссийский розыск 11:06

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    Награды не терялись. Неожиданный родственник прославленного летчика Александра Кириллова объявил ордена и медали Героя во всероссийский розыск

    Большую воду ждут в Липецке. ЧП намерены предотварить 08:19

    О главном

    Большую воду ждут в Липецке. ЧП намерены предотварить

    Рак не приговор. Что делают липецкие врачи, чтобы липчане жили 09:04

    О главном

    Рак не приговор. Что делают липецкие врачи, чтобы липчане жили

    Липчанин после ссоры с женой устроил гонки по городу с младенцем в машине 06:23

    О главном

    Липчанин после ссоры с женой устроил гонки по городу с младенцем в машине

    Лунное озеро вместо болота. Большие и маленькие стройки Липецка на ближайшие 18 лет 08:59

    О главном

    Лунное озеро вместо болота. Большие и маленькие стройки Липецка на ближайшие 18 лет

    В Липецке, как и в Петербурге, мало книжных магазинов 19:11

    Белая студия

    В Липецке, как и в Петербурге, мало книжных магазинов

    Еда в школьных столовых может быть вкусной. Народный фронт знает рецепт 08:30

    О главном

    Еда в школьных столовых может быть вкусной. Народный фронт знает рецепт

    Зеленым палаткам не место в Липецке. Мэр пообещал убрать их из города 08:42

    О главном

    Зеленым палаткам не место в Липецке. Мэр пообещал убрать их из города

    Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке 20:57

    Белая студия

    Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке

    Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте 10:27

    О главном

    Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте

    Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки 08:48

    О главном

    Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки

    Надо больше популяризировать липецкую науку 20:47

    Белая студия

    Надо больше популяризировать липецкую науку

    В Липецке, как и в Петербурге, мало книжных магазинов 19:11

    Белая студия

    В Липецке, как и в Петербурге, мало книжных магазинов

    Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке 20:57

    Белая студия

    Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке

    Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги 19:47

    Белая студия

    Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги

    Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают 20:21

    Белая студия

    Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают

    Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя 19:55

    Белая студия

    Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя

    Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной 19:10

    Белая студия

    Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной

    «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он» 20:32

    Белая студия

    «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»

    Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров 15:47

    Белая студия

    Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров

    Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве 19:08

    Белая студия

    Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве

    В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17% 20:39

    Белая студия

    В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17%

    Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра 13:36

    Белая студия

    Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра

    Награды не терялись. Неожиданный родственник прославленного летчика Александра Кириллова объявил ордена и медали Героя во всероссийский розыск 11:06

    О главном

    Награды не терялись. Неожиданный родственник прославленного летчика Александра Кириллова объявил ордена и медали Героя во всероссийский розыск

    Большую воду ждут в Липецке. ЧП намерены предотварить 08:19

    О главном

    Большую воду ждут в Липецке. ЧП намерены предотварить

    Рак не приговор. Что делают липецкие врачи, чтобы липчане жили 09:04

    О главном

    Рак не приговор. Что делают липецкие врачи, чтобы липчане жили

    Липчанин после ссоры с женой устроил гонки по городу с младенцем в машине 06:23

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    Липчанин после ссоры с женой устроил гонки по городу с младенцем в машине

    Лунное озеро вместо болота. Большие и маленькие стройки Липецка на ближайшие 18 лет 08:59

    О главном

    Лунное озеро вместо болота. Большие и маленькие стройки Липецка на ближайшие 18 лет

    Еда в школьных столовых может быть вкусной. Народный фронт знает рецепт 08:30

    О главном

    Еда в школьных столовых может быть вкусной. Народный фронт знает рецепт

    Зеленым палаткам не место в Липецке. Мэр пообещал убрать их из города 08:42

    О главном

    Зеленым палаткам не место в Липецке. Мэр пообещал убрать их из города

    Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте 10:27

    О главном

    Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте

    Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки 08:48

    О главном

    Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки

    Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне 08:26

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    Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне

    36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери 08:13

    О главном

    36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери

    Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК» 07:26

    О главном

    Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК»

    Александр Парий: Отключать горячую воду на три недели неправильно с человеческой точки зрения 32:40

    Наводим Мосты

    Александр Парий: Отключать горячую воду на три недели неправильно с человеческой точки зрения

    Советы липчанам, как сократить суммы коммунальных платежей 33:15

    Наводим Мосты

    Советы липчанам, как сократить суммы коммунальных платежей

    Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма 25:52

    Наводим Мосты

    Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма

    Игорь Тиньков: Если депутаты не примут новый Устав, придется вносить поправки в старый 27:27

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    Игорь Тиньков: Если депутаты не примут новый Устав, придется вносить поправки в старый

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