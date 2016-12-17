Картина недели
Итоги-2016: нововведения и реализация
В преддверии нового года most.tv фиксирует наиболее значимые события уходящего года.
Лифты-убийцы
У жителей крупных городов России все чаще отмечаются новые психические расстройства.
В интересах партии и вопреки здравому смыслу
С наступлением холодов и морозов закипают политические страсти и накаляется атмосфера в стенах горсовета.
Звонят, откройте дверь
За 10 лет в России из-за происшествий с газовым оборудованием погибло почти 3 тысячи человек.
Конец политических долгожителей
В конце года без своих многолетних лидеров останутся липецкие отделения партий «Единая Россия» и ЛДПР.
Сегодня,
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02:12
Четырехметровые мамонты и динозавры ожили в Липецке (видео)
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01:08
Чем ближе весна, тем меньше на девушках одежды (фото)
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02:41
Липчанка лишилась 600 тысяч рублей (сюжет)
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В администрации Липецка новые назначения
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Юрий Чурилов: Называющий себя племянником Героя СССР мужчина — самозванец
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02:11
Чиновники намерены предотвратить в Липецке ЧП (сюжет)
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Награды не терялись. Неожиданный родственник прославленного летчика Александра Кириллова объявил ордена и медали Героя во всероссийский розыск
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Большую воду ждут в Липецке. ЧП намерены предотварить
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Рак не приговор. Что делают липецкие врачи, чтобы липчане жили
О главном
Липчанин после ссоры с женой устроил гонки по городу с младенцем в машине
О главном
Лунное озеро вместо болота. Большие и маленькие стройки Липецка на ближайшие 18 лет
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В Липецке, как и в Петербурге, мало книжных магазинов
О главном
Еда в школьных столовых может быть вкусной. Народный фронт знает рецепт
О главном
Зеленым палаткам не место в Липецке. Мэр пообещал убрать их из города
Белая студия
Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке
О главном
Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте
О главном
Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки
О главном
Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне
Белая студия
В Липецке, как и в Петербурге, мало книжных магазинов
Белая студия
Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке
Белая студия
Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги
Белая студия
Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают
Белая студия
Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя
Белая студия
Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной
Белая студия
«Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»
Белая студия
Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров
Белая студия
Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве
Белая студия
В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17%
Белая студия
Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра
Белая студия
Время подумать о подарках к Новому году!
О главном
Награды не терялись. Неожиданный родственник прославленного летчика Александра Кириллова объявил ордена и медали Героя во всероссийский розыск
О главном
Большую воду ждут в Липецке. ЧП намерены предотварить
О главном
Рак не приговор. Что делают липецкие врачи, чтобы липчане жили
О главном
Липчанин после ссоры с женой устроил гонки по городу с младенцем в машине
О главном
Лунное озеро вместо болота. Большие и маленькие стройки Липецка на ближайшие 18 лет
О главном
Еда в школьных столовых может быть вкусной. Народный фронт знает рецепт
О главном
Зеленым палаткам не место в Липецке. Мэр пообещал убрать их из города
О главном
Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте
О главном
Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки
О главном
Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне
О главном
36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери
О главном
Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК»
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Александр Парий: Отключать горячую воду на три недели неправильно с человеческой точки зрения
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Советы липчанам, как сократить суммы коммунальных платежей
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Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма
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Игорь Тиньков: Если депутаты не примут новый Устав, придется вносить поправки в старый
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Олег Королев стал гостем радиостанции «Эхо Москвы — Липецк».
Культпоход
«Портрет». Сергей Бобровский
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50 спасенных реликвий приехали в Липецк из музея имени Андрея Рублева
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Липецку — 311 лет!
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На концерте в Липецке ДиДюЛя играл на шести гитарах
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Егор Торшин
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