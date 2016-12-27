Итоги года. 2017. Липецкая область

В выпуске: «Список приобретений», «Недетские беды», «Сюрпризы погоды», «Торговые войны», «Политический калейдоскоп».

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Итоги-2016: нововведения и реализация

Итоги-2016: нововведения и реализация

В преддверии нового года most.tv фиксирует наиболее значимые события уходящего года.

Лифты-убийцы

Лифты-убийцы

У жителей крупных городов России все чаще отмечаются новые психические расстройства.

В интересах партии и вопреки здравому смыслу

В интересах партии и вопреки здравому смыслу

С наступлением холодов и морозов закипают политические страсти и накаляется атмосфера в стенах горсовета.

Звонят, откройте дверь

Звонят, откройте дверь

За 10 лет в России из-за происшествий с газовым оборудованием погибло почти 3 тысячи человек.

Конец политических долгожителей

Конец политических долгожителей

В конце года без своих многолетних лидеров останутся липецкие отделения партий «Единая Россия» и ЛДПР.

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    Итоги года. 2017. Липецкая область 16:31

    О главном

    Итоги года. 2017. Липецкая область

    Кому сказка, а кому проблемы.... Сильный снегопад добавил хлопот коммунальщикам и водителям 07:50

    О главном

    Кому сказка, а кому проблемы.... Сильный снегопад добавил хлопот коммунальщикам и водителям

    Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя 19:55

    Белая студия

    Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя

    Фанфурики есть? В Липецке проверяют, как предприниматели исполняют постановление главного санитарного врача России 08:12

    О главном

    Фанфурики есть? В Липецке проверяют, как предприниматели исполняют постановление главного санитарного врача России

    У предпринимателей не новогоднее настроение. Чиновники посмотрели, как выглядит праздничный Липецк 11:47

    О главном

    У предпринимателей не новогоднее настроение. Чиновники посмотрели, как выглядит праздничный Липецк

    Сложный, но продуктивный. Мэр и спикер подвели итоги уходящего года 10:01

    Сложный, но продуктивный. Мэр и спикер подвели итоги уходящего года

    Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной 19:10

    Белая студия

    Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной

    Криминальные итоги года в программе «Ведется следствие» 11:11

    О главном

    Криминальные итоги года в программе «Ведется следствие»

    «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он» 20:32

    Белая студия

    «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»

    У липецких единороссов прошли выборы. «Медведи» поменяли лидера 07:30

    О главном

    У липецких единороссов прошли выборы. «Медведи» поменяли лидера

    Без них нет света, тепла и уюта. Профессиональный праздник у энергетиков 12:09

    О главном

    Без них нет света, тепла и уюта. Профессиональный праздник у энергетиков

    Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров 15:47

    Белая студия

    Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров

    Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя 19:55

    Белая студия

    Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя

    Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной 19:10

    Белая студия

    Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной

    «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он» 20:32

    Белая студия

    «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»

    Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров 15:47

    Белая студия

    Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров

    Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве 19:08

    Белая студия

    Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве

    В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17% 20:39

    Белая студия

    В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17%

    Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра 13:36

    Белая студия

    Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра

    Время подумать о подарках к Новому году! 20:39

    Белая студия

    Время подумать о подарках к Новому году!

    «Традиции бесконтрольного потребления алкоголя приводят к рискованному поведению» 19:43

    Белая студия

    «Традиции бесконтрольного потребления алкоголя приводят к рискованному поведению»

    Более 500 участников соберет Форум молодежи Липецкой области 20:29

    Белая студия

    Более 500 участников соберет Форум молодежи Липецкой области

    Жители новых микрорайонов смогут посещать школьный бассейн 20:19

    Белая студия

    Жители новых микрорайонов смогут посещать школьный бассейн

    Еще больше камер и радаров будут следить за липецкими водителями 20:13

    Белая студия

    Еще больше камер и радаров будут следить за липецкими водителями

    Итоги года. 2017. Липецкая область 16:31

    О главном

    Итоги года. 2017. Липецкая область

    Кому сказка, а кому проблемы.... Сильный снегопад добавил хлопот коммунальщикам и водителям 07:50

    О главном

    Кому сказка, а кому проблемы.... Сильный снегопад добавил хлопот коммунальщикам и водителям

    Фанфурики есть? В Липецке проверяют, как предприниматели исполняют постановление главного санитарного врача России 08:12

    О главном

    Фанфурики есть? В Липецке проверяют, как предприниматели исполняют постановление главного санитарного врача России

    У предпринимателей не новогоднее настроение. Чиновники посмотрели, как выглядит праздничный Липецк 11:47

    О главном

    У предпринимателей не новогоднее настроение. Чиновники посмотрели, как выглядит праздничный Липецк

    Криминальные итоги года в программе «Ведется следствие» 11:11

    О главном

    Криминальные итоги года в программе «Ведется следствие»

    У липецких единороссов прошли выборы. «Медведи» поменяли лидера 07:30

    О главном

    У липецких единороссов прошли выборы. «Медведи» поменяли лидера

    Без них нет света, тепла и уюта. Профессиональный праздник у энергетиков 12:09

    О главном

    Без них нет света, тепла и уюта. Профессиональный праздник у энергетиков

    Счастливо женился. Липчанин хочет реставрировать ЗАГС на площади Революции 10:47

    О главном

    Счастливо женился. Липчанин хочет реставрировать ЗАГС на площади Революции

    В 2017-м Липецк серьезно потратится на благоустройство 11:07

    О главном

    В 2017-м Липецк серьезно потратится на благоустройство

    В Липецке объявлен карантин. До 31 декабря уроки отменены во всех школах 11:04

    О главном

    В Липецке объявлен карантин. До 31 декабря уроки отменены во всех школах

    Незаконный квартирный бизнес. В Липецке ищут тех, кто не платит налоги за сдачу жилья внаем 05:43

    О главном

    Незаконный квартирный бизнес. В Липецке ищут тех, кто не платит налоги за сдачу жилья внаем

    У липецких автобусов проблемы со страховкой. За помощью они обратились в мэрию 07:45

    О главном

    У липецких автобусов проблемы со страховкой. За помощью они обратились в мэрию

    Александр Парий: Отключать горячую воду на три недели неправильно с человеческой точки зрения 32:40

    Наводим Мосты

    Александр Парий: Отключать горячую воду на три недели неправильно с человеческой точки зрения

    Советы липчанам, как сократить суммы коммунальных платежей 33:15

    Наводим Мосты

    Советы липчанам, как сократить суммы коммунальных платежей

    Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма 25:52

    Наводим Мосты

    Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма

    Игорь Тиньков: Если депутаты не примут новый Устав, придется вносить поправки в старый 27:27

    Наводим Мосты

    Игорь Тиньков: Если депутаты не примут новый Устав, придется вносить поправки в старый

    Олег Королев стал гостем радиостанции «Эхо Москвы — Липецк». 23:08

    Наводим Мосты

    Олег Королев стал гостем радиостанции «Эхо Москвы — Липецк».

    «Портрет». Сергей Бобровский 13:41

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    «Портрет». Сергей Бобровский

    50 спасенных реликвий приехали в Липецк из музея имени Андрея Рублева 01:22

    Культпоход

    50 спасенных реликвий приехали в Липецк из музея имени Андрея Рублева

    Липецку — 311 лет! 01:17

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    Липецку — 311 лет!

    На концерте в Липецке ДиДюЛя играл на шести гитарах 04:42

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    На концерте в Липецке ДиДюЛя играл на шести гитарах

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