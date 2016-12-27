19:55 Белая студия Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя

19:10 Белая студия Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной

20:32 Белая студия «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»

15:47 Белая студия Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров

19:08 Белая студия Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве

20:39 Белая студия В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17%

13:36 Белая студия Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра

20:39 Белая студия Время подумать о подарках к Новому году!

19:43 Белая студия «Традиции бесконтрольного потребления алкоголя приводят к рискованному поведению»

20:29 Белая студия Более 500 участников соберет Форум молодежи Липецкой области

20:19 Белая студия Жители новых микрорайонов смогут посещать школьный бассейн