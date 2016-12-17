Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке

Об этом в «Белой студии» рассказал председатель ФРОС «Region PR» и основатель Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Геннадий Шаталов.

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    Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке 20:57

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    Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке

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    Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте

    Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки 08:48

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    Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне 08:26

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    Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне

    Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги 19:47

    Белая студия

    Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги

    Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают 20:21

    Белая студия

    Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают

    36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери 08:13

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    36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери

    Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК» 07:26

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    Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК»

    Три года без света и дорог. Как жители села Казаки добились благоустройства? 07:51

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    Три года без света и дорог. Как жители села Казаки добились благоустройства?

    Вердикт — виновны. Присяжные вынесли свое решение по делу супругов Савиновых 10:21

    О главном

    Вердикт — виновны. Присяжные вынесли свое решение по делу супругов Савиновых

    27 микрорайон утопает в отходах. Мусорный коллапс грозит липчанам из-за неубранного снега 06:59

    О главном

    27 микрорайон утопает в отходах. Мусорный коллапс грозит липчанам из-за неубранного снега

    300 тысяч кубометров снега скопилось в Липецке. Мэр Сергей Иванов рассказал, как город справляется с обильными осадками 09:36

    300 тысяч кубометров снега скопилось в Липецке. Мэр Сергей Иванов рассказал, как город справляется с обильными осадками

    Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке 20:57

    Белая студия

    Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке

    Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги 19:47

    Белая студия

    Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги

    Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают 20:21

    Белая студия

    Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают

    Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя 19:55

    Белая студия

    Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя

    Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной 19:10

    Белая студия

    Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной

    «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он» 20:32

    Белая студия

    «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»

    Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров 15:47

    Белая студия

    Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров

    Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве 19:08

    Белая студия

    Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве

    В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17% 20:39

    Белая студия

    В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17%

    Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра 13:36

    Белая студия

    Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра

    Время подумать о подарках к Новому году! 20:39

    Белая студия

    Время подумать о подарках к Новому году!

    «Традиции бесконтрольного потребления алкоголя приводят к рискованному поведению» 19:43

    Белая студия

    «Традиции бесконтрольного потребления алкоголя приводят к рискованному поведению»

    Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте 10:27

    О главном

    Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте

    Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки 08:48

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    Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки

    Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне 08:26

    О главном

    Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне

    36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери 08:13

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    36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери

    Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК» 07:26

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    Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК»

    Три года без света и дорог. Как жители села Казаки добились благоустройства? 07:51

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    Три года без света и дорог. Как жители села Казаки добились благоустройства?

    Вердикт — виновны. Присяжные вынесли свое решение по делу супругов Савиновых 10:21

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    Вердикт — виновны. Присяжные вынесли свое решение по делу супругов Савиновых

    27 микрорайон утопает в отходах. Мусорный коллапс грозит липчанам из-за неубранного снега 06:59

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    27 микрорайон утопает в отходах. Мусорный коллапс грозит липчанам из-за неубранного снега

    На Липецк надвигается пурга 07:43

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    На Липецк надвигается пурга

    Горожанам предлагают раскошелиться. За счет липчан хотят проводить диагностику газового оборудования 11:41

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    Горожанам предлагают раскошелиться. За счет липчан хотят проводить диагностику газового оборудования

    Полицейский предотвратил трагедию. Под Ельцом от отравления газом чуть не погибла семья 08:17

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    Полицейский предотвратил трагедию. Под Ельцом от отравления газом чуть не погибла семья

    Для липецких коммунальщиков отменен режим повышенной готовности. Как город пережил праздники? 07:15

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    Для липецких коммунальщиков отменен режим повышенной готовности. Как город пережил праздники?

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    Александр Парий: Отключать горячую воду на три недели неправильно с человеческой точки зрения

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    Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма 25:52

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    Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма

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    Игорь Тиньков: Если депутаты не примут новый Устав, придется вносить поправки в старый

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