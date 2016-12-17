Картина недели
Итоги-2016: нововведения и реализация
В преддверии нового года most.tv фиксирует наиболее значимые события уходящего года.
Лифты-убийцы
У жителей крупных городов России все чаще отмечаются новые психические расстройства.
В интересах партии и вопреки здравому смыслу
С наступлением холодов и морозов закипают политические страсти и накаляется атмосфера в стенах горсовета.
Звонят, откройте дверь
За 10 лет в России из-за происшествий с газовым оборудованием погибло почти 3 тысячи человек.
Конец политических долгожителей
В конце года без своих многолетних лидеров останутся липецкие отделения партий «Единая Россия» и ЛДПР.
Сегодня,
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01:41
Липчанам показали «СПАМ» (видео)
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03:09
В Липецке нет детей, которые довольны школьной едой (сюжет)
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01:00
Селфи с тараканом с липецком зоопарке (видео)
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Массовое ДТП с маршрутками произошло в 23-ем микрорайоне (фото)
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Сергей Иванов: Настрой на амбициозные планы и их реализацию
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02:38
В Липецке живут не по Уставу? (сюжет)
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Зеленым палаткам не место в Липецке. Мэр пообещал убрать их из города
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Финал Национальной премии в области событийного туризма пройдет в Липецке
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Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте
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Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки
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Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне
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Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги
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Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают
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36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери
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Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК»
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Три года без света и дорог. Как жители села Казаки добились благоустройства?
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Вердикт — виновны. Присяжные вынесли свое решение по делу супругов Савиновых
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Желтый кот в зеленую клетку стимулирует ребенка на дальнейшие подвиги
Белая студия
Страховщики не хотят делать оформление электронных полисов ОСАГО доступнее. Многие откровенно жульничают
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Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя
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Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной
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«Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»
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Заслуженный энергетик России: Главное, что весь персонал жив и здоров
Белая студия
Школа готовит детей к постиндустриальному обществу, когда роботы заменят людей на производстве
Белая студия
В Липецкой области количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, выросло на 17%
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Игорь Тиньков: Липецк до сих пор не имеет официального статуса административного центра
Белая студия
Время подумать о подарках к Новому году!
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«Традиции бесконтрольного потребления алкоголя приводят к рискованному поведению»
О главном
Еда в школьных столовых может быть вкусной. Народный фронт знает рецепт
О главном
Зеленым палаткам не место в Липецке. Мэр пообещал убрать их из города
О главном
Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте
О главном
Навстречу Мундиалю. Стадион «Металлург» в Липецке остался без кресел и штукатурки
О главном
Спикер в Липецке. Валентина Матвиенко побывала в роддоме и на экономической зоне
О главном
36 лет на двоих. Супругов Савиновых суд признал виновными в убийстве приемной дочери
О главном
Зачем менять успешного руководителя? Городские депутаты против смены руководства «ЛГЭК»
О главном
Три года без света и дорог. Как жители села Казаки добились благоустройства?
О главном
Вердикт — виновны. Присяжные вынесли свое решение по делу супругов Савиновых
О главном
27 микрорайон утопает в отходах. Мусорный коллапс грозит липчанам из-за неубранного снега
О главном
На Липецк надвигается пурга
О главном
Горожанам предлагают раскошелиться. За счет липчан хотят проводить диагностику газового оборудования
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Александр Парий: Отключать горячую воду на три недели неправильно с человеческой точки зрения
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Советы липчанам, как сократить суммы коммунальных платежей
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Олег Королев: Больных детей из Липецкой области будем отправлять в здравницы Крыма
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Игорь Тиньков: Если депутаты не примут новый Устав, придется вносить поправки в старый
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Олег Королев стал гостем радиостанции «Эхо Москвы — Липецк».
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50 спасенных реликвий приехали в Липецк из музея имени Андрея Рублева
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Липецку — 311 лет!
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На концерте в Липецке ДиДюЛя играл на шести гитарах
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