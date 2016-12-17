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10:27 О главном Липчане недовольны капремонтом. Городские депутаты разбирались в проблеме на месте

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