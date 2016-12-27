16:31 О главном Итоги года. 2017. Липецкая область

07:50 О главном Кому сказка, а кому проблемы.... Сильный снегопад добавил хлопот коммунальщикам и водителям

19:55 Белая студия Каждый десятый липчанин не проходит медкомиссию на права из-за алкоголя

08:12 О главном Фанфурики есть? В Липецке проверяют, как предприниматели исполняют постановление главного санитарного врача России

11:47 О главном У предпринимателей не новогоднее настроение. Чиновники посмотрели, как выглядит праздничный Липецк

10:01 Сложный, но продуктивный. Мэр и спикер подвели итоги уходящего года

19:10 Белая студия Гонконгский грипп не такой страшный, как свиной

11:11 О главном Криминальные итоги года в программе «Ведется следствие»

20:32 Белая студия «Мои посты в соцсетях об условных Бильжо и таких, как он»

07:30 О главном У липецких единороссов прошли выборы. «Медведи» поменяли лидера

12:09 О главном Без них нет света, тепла и уюта. Профессиональный праздник у энергетиков